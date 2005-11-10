Barella, Frattesi e Tonali: contro la Francia Mancini cerca il centrocampo migliore. E Doumbia?

Tre posti per cinque candidati, con una certezza assoluta: Sandro Tonali. Il centrocampo dell'Italia che stasera affronterà la Francia è ancora da definire, anche se le gerarchie paiono chiare. Roberto Mancini ha trovato nel giocatore del Tottenham il riferimento davanti alla difesa, affidandogli compiti di regia e.. di legna. Ai suoi lati, tutto punta a Nicolò Barella e Davide Frattesi, già compagni all'Inter e oggi avversari in campionato dopo il trasferimento del secondo alla Lazio. Attenzione, però, a Nicolò Fagioli e Issa Doumbia.

Barella e Frattesi insieme? Doumbia offre una soluzione diversa

Il precedente dell'andata offre alcune indicazioni. A Saint-Denis, nell'1-1 contro la Francia, Mancini aveva scelto Frattesi, Tonali e Fagioli, inserendo Barella nella ripresa. Una decisione che confermava la crescita del centrocampista della Lazio, protagonista anche con la Nazionale dopo aver trovato maggiore continuità in biancoceleste. Frattesi garantisce inserimenti e pericolosità negli ultimi metri. Pochi dubbi. Rinunciare a Barella è difficile, data la partecipazione alla manovra, e schierarli insieme è possibile se non probabile. Ma forse occorre una riflessione anche sul momento che affronta l'interista.

In alternativa, Mancini potrebbe preferire una mezzala con caratteristiche differenti, scegliendo tra Fagioli, più portato al palleggio, e Doumbia, che in Portogallo sta conquistando tutti. L'ex Venezia dà fisicità e dinamismo, ha una discreta qualità e vive una fase della sua carriera al momento più positiva rispetto a quella di un giocatore dal valore assoluto come Barella. Non sarebbe sacrilego pensare di mettere in discussione quest'ultimo.