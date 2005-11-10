Doumbia si prende le prime pagine in Portogallo: non solo Juve e Roma su di lui
Daniele Najjar
"Doumbia cobiçado" (che suona come: Doumbia ambito sul mercato), scrive A Bola in prima pagina oggi, 17 ottobre, in merito al centrocampista ex Venezia Issa Doumbia. Che sta vivendo un momento d'oro: dalla promozione da assoluto protagonista in Serie A con il Venezia - che lo aveva pagato appena un milione - alla maxi cessione allo Sporting, fino alla convocazione ed all'esordio in Nazionale Italiana ed al primo gol in Champions League.
Doumbia ambito sul mercato
Ora il suo nome è destinato a diventare protagonista anche sul mercato, dopo i retroscena che vi abbiamo raccontato negli scorsi giorni legati al Napoli.
Le squadre interessate a Doumbia
Torniamo alla prima pagina di A Bola: il quotidiano parla dell'interesse della Juventus in prima fila, al fianco del Newcastle. Confermando al contempo l'apprezzamento da parte della Roma di Gasperini. Al contempo si apprende che non sono solo i Magpies ad essere sulle sue tracce, nella Premier League inglese.