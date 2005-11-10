Doumbia ricorda l'AlbinoLeffe: "Hanno creduto in me e dato ottimi consigliato. Sono andato a trovarli"

Una nuova rubrica, quella creata da Cronache di Spogliatoio, che permette ai calciatori di raccontare la propria vita, attraverso una lettera che viene scritta e poi pubblicata. Nei giorni scorsi è stata la volta di Issa Doumbia, ora nome noto nel calcio europeo ma un tempo in giro con il padre camionista e in tasca il sogno di sfondare nel mondo del calcio.

Tutto nasce dall'AlbinoLeffe, tappa fondamentale della sua carriera: "Sono partito dal settore giovanile di una squadra di Serie C e non è scontato farcela. Ho avuto la fortuna di trovare una società che ha creduto in me e mi ha consigliato la scelta giusta per il mio percorso, quando sono andato a Venezia. Due anni dopo sono in Nazionale e gioco la Champions League. Sono tornato anche a trovare l’Albinoleffe, i bambini che oggi sognano di fare i calciatori. Ricordo di aver segnato il gol che ci ha salvati dalla retrocessione, ed è una gioia che porterò sempre con me perché ho potuto rendere per l’ultima volta qualcosa indietro ai dirigenti e alle persone che mi hanno sostenuto. Quando ho sentito la musichetta della Champions, mi è tornato tutto in gola".

Ricordiamo che oggi il centrocampista è convocato dall'Italia, e milita nello Sporting Lisbona, dove è approdato dopo aver brillato anche con il Venezia.