Ufficiale
Racing Santander, ufficiali i riscatti di Villalibre e Facundo Gonzalez
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Il Racing Santander riscatta Asier Villalibre dall'Alaves e Facundo Gonzalez dalla Juventus, pronti per il ritorno in Liga agli ordini di Jose Alberto.
Il Racing Santander ha ufficializzato i riscatti di Asier Villalibre e Facundo González, che a tutti gli effetti sono ora calciatori della rosa verdiblanca per affrontare la stagione 2026-27, quella del ritorno in Liga. Come previsto dai rispettivi contratti di prestito, dal 1° luglio l'attaccante di Gernika e il difensore di Montevideo fanno parte della squadra dopo l'esercizio delle rispettive clausole di acquisto.
Villalibre, 16 gol in prestito dall'Alaves
Villalibre arriva ufficialmente dal Deportivo Alaves dopo una stagione straordinaria, chiusa con 16 gol e 2 assist in 31 presenze. Il Bufalo è stato uno dei grandi protagonisti del rendimento offensivo della squadra in un'annata storica, culminata con il suo record personale di reti in carriera da professionista e con il traguardo collettivo della promozione.
Facundo Gonzalez torna dalla Juventus
Facundo González approda nuovamente in biancoverde, questa volta a titolo definitivo, dopo la stagione in prestito dalla Juventus. Il centrale uruguaiano, classe 2002, ha totalizzato 28 presenze (27 in campionato e una in Copa del Rey), aggiungendo un gol a un rendimento difensivo di alto livello.
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