Ranieri: "Tridente della Juve bellissimo, ma noi faremo la nostra partita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Claudio Ranieri parla anche dell'avversario alla vigilia della sfida alla Juve, anticipo del 17° turno di Serie A. Queste le parole del tecnico blucerchiato in conferenza stampa: "Io normalmente penso subito alla partita successiva. Il giorno dopo, o una settimana o quindici giorni, il mio pensiero va alla partita successiva. L'attacco di Sarri? Il tridente della Juve è bellissimo. Non so se lo riproporrà domani. Magari sarà sempre tridente magari non con quegli interpreti. Noi cercheremo di fare la nostra partita, non ci arrenderemo senza combatterla".