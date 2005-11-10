Cosa resta alla Juventus? Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Anche i tifosi si schierano

Da una parte la Lazio che merita i tre punti dello Stadium, ma soprattutto la testa della classifica. Dall'altra una Juventus che fa acqua da tutte le parti. Da un punto di vista tattico, con evidenti difficoltà nel trovare una continuità senza farsi travolgere dalla confusione, ma anche nella mancanza di personalità invocata dallo stesso Bremer nel post gara. Parole che faranno discutere, quelle del brasiliano.

La classifica piange

Contro la Lazio, a mancare è stata anche una minima capacità di reazione - aspetto comunque emerso in altre occasione in questo inizio di stagione - che ha portato ad un ko tecnico sotto tutta la linea. Dati i giusti meriti alla Lazio, come detto meritatamente prima assieme all'Inter (bravo Gattuso), alla Juventus cosa rimane dopo lo 0-3 dello Stadium? Innanzitutto la posizione in classifica, un ottavo posto frutto di 11 punti in 7 giornate. Otto di distanza dalla coppia Inter-Lazio, ma anche sei punti in meno rispetto alla Roma terza.

Tutti sul banco degli imputati

Sul banco degli imputati c'è un po' di tutto. Lo stesso Spalletti, sotto il punto di vista della gestione e delle scelte di formazione. I calciatori bianconeri, che alla fine vanno in campo e determinano (o non determinano). Fino alle scelte di mercato fatte in estate, che adesso portano a riflessioni più concrete anche in vista di gennaio. Il cosiddetto mercato di riparazione. Da capire quanto rotto sia adesso, il giocattolo Juventus. Al netto di una Europa League che al momento rappresenta l'isola felice dei bianconeri (a punteggio pieno dopo due gare), di uno spogliatoio che - dopo le parole di Bremer - evidentemente è tutto tranne che sereno, e di una tifoseria che già si è schierata, fischiando la squadra contro la Lazio all'intervallo e soprattutto alla fine del pesante ko.