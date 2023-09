Retroscena Gatti, lo voleva l'Everton. E ora la Juventus gli rinnova il contratto

Il quotidiano 'La Stampa' oggi in edicola fa il punto sul futuro di Federico Gatti e spiega che in estate s'era fatto avanti l'Everton per il difensore della Juventus. Il club bianconero, però, non l'ha mai considerato sul calciomercato e adesso è pronto a prolungare per una ulteriore stagione il suo contratto, portando la scadenza dal 2027 al 30 giugno 2028.

Classe '98, Gatti in questa stagione ha fin qui giocato 90 minuti giocando tutta la partita vinta contro il Bologna dopo essersi accomodato in panchina sia contro l'Udinese che col Bologna.