Il rinnovo s'ha da fare: l'Inter non può che blindare il suo dodicesimo Carlos Augusto

Carlos Augusto è come Balto: sa solo quello che non è, perciò lo puoi mettere un po' dove vuoi e saprà comunque dare il suo contributo. Nella partita di Champions League vinta 1-0 dai nerazzurri contro lo Shakhtar Donetsk ha segnato lui il gol decisivo per sbloccarla e portarsela a casa, al termine di una partita nella quale ha cominciato da braccetto sinistro, spostandosi quindi sulla fascia per poi riabbassarsi. E nonostante ciò, andare a segnare il match point.

L'irritazione dell'agente

Torna di moda quindi il 'tormentone' del rinnovo, un tema che aveva suscitato anche dell'irritazione recente in Beppe Riso, agente del multiuso brasiliano. Impossibile non procedere ora, visto che sono già 4 i gol segnati da Carlos Augusto in questa stagione con l'Inter: le ultime informazioni dicono di una distanza che ancora resiste tra la proposta nerazzurra (3,3 milioni di euro netti all'anno fino al 2030) e le richieste del giocatore (3,5 milioni fino al 2031) ma la sensazione è che dopo una serata del genere, l'ennesima da quando è all'Inter, si lavori al avvicinamento tra le parti. Per ora lui glissa: "Ne parleremo al momento giusto".

Migliore in campo

Impossibile non assegnare a Carlos Augusto la palma di migliore in campo. Anche la UEFA, infatti, ha dato a lui il premio di Player of The Match di Inter-Shakhtar 1-0, con la seguente motivazione: "È stato solido in difesa, un buon passatore e il suo gol ha mostrato la perfetta combinazione di disciplina difensiva e propensione offensiva". Nelle pagelle di TMW, invece, voto 7,5 per lui.