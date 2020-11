Rivedi Sirigu sulla paura del contagio: "Il protocollo è ancora più rigido in Nazionale"

vedi letture

Salvatore Sirigu, portiere del Torino, è intervenuto oggi al fianco di Alberico Evani nella prima conferenza stampa azzurra di questa tornata di gare: "Forse è un momento talmente particolare che le persone in generale, ma anche i club o i dirigenti possano avere paura. Non potendo controllare la pandemia, non controllare i tesserati, magari non ostacola ma ha dei dubbi. È comprensibile ma, come dicevo prima, il protocollo è anche più rigido in Nazionale. Siamo isolati, facciamo controlli e ci atteniamo alle misure di sicurezza, anche quando affrontiamo dei viaggi c'è la massima sicurezza. Non è una cosa controllabile, ma si può ridurre la percentuale di contagio. Possiamo contagiarci fra club e nazionali, speriamo non succeda, che qualcuno abbia dubbi ci può stare, capisco il momento, ma l'importanza della Nazionale è indiscussa".