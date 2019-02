© foto di Federico De Luca

A RMC Sport Live Show, l’ex portiere Daniele Balli ha parlato dei giovani estremi difensori in Serie A.

Su Donnarumma: "Se hai un allenatore dei portieri che ha fatto la categoria e ha giocato a buoni livelli, il portiere buono lo annusa subito. Questa crescita è normale, è intelligente ed è circondato dalla società. Si è tirato fuori da una brutta posizione, la società gli è stata accanto. E poi il preparatore, Valerio Fiori, ha trovato i tasti giusti per farlo sbocciare".

Su Meret: "Se è da Nazionale? Lo vedremo. Quello che ha detto vuol dire che ha consapevolezza nei propri mezzi. Passare da Ferrara a Napoli non è semplice, lui vuol dire che conosce i propri mezzi. Se la lotterà con Donnarumma per la porta della Nazionale, abbiamo bisogno di certi elementi. Sono giovani e stanno facendo una grande esperienza, in due ambienti con allenatori molto competitivi. Faranno di tutto per apprendere di più e per migliorare. Il portiere è un po' bistrattato, invece non è così".