Tancredi Palmeri, giornalista e opinionista di RMC Sport, al Live Show ha parlato del ritorno alla Juventus di Martin Caceres: "A Rugani la Juventus non dà fiducia ed ha superato Benatia solo perché il marocchino ci ha messo tanto del suo. Credo che la Juventus sia stata spiazzata dal lavoro che ha fatto l'Inter su Godin. I bianconeri ci avevano lavorato per portarlo a Torino questa estate ma l'Inter ha anticipato i tempi. L'azione di disturbo dell'Inter su Godin ha provocato anche questo errore da parte della Juve. Anche così i nerazzurri possono provare a colmare il gap con la Juventus. L'Inter con Godin ha fatto un'operazione in controtendenza rispetto al recente passato. Caceres mi è sembrata un'opzione di fortuna".