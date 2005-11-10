Roma, gli agenti di Dybala hanno inviato una controproposta per il rinnovo

La permanenza di Paulo Dybala alla Roma è sempre più vicina. La trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante argentino prosegue infatti in maniera positiva e potrebbe arrivare presto alla fumata bianca.

Secondo quanto riferito da Skygli agenti del giocatore hanno inviato una controproposta al club giallorosso. A questo punto resta da ottenere soltanto il via libera definitivo di Ryan Friedkin: una volta arrivato, le parti procederanno con la stesura dei contratti e la firma.

Arrivato nella Capitale nel 2022, Dybala ha collezionato 140 presenze, impreziosite da 45 gol e 30 assist, nonostante i frequenti problemi muscolari. In caso di rinnovo, continuerà a mettere la sua qualità e la sua esperienza al servizio di Gasperini, con cui farà coppia anche con Malen, giocatore con cui ha già mostrato una buona intesa nelle poche gare disputate insieme.