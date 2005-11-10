Roma, doppiette per Dovbyk e Dybala nel 6-0 alla Primavera: il resoconto da Trigoria
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Sei reti alla Primavera nel test mattutino in quel di Trigoria. A segno anche Soulé e Cristante
Finisce in goleada l’amichevole in famiglia della Roma. La squadra di Gian Piero Gasperini ha superato 6-0 la formazione Primavera grazie alle doppiette di Dovbyk e Dybala oltre ai gol singoli realizzati da Soulé e Cristante.
ROMA-ROMA PRIMAVERA 6-0
Roma (3-4-2-1): Svilar (61' De Marzi); Ghilardi (21' Mancini), Ziolkowski (41' Ghilardi), Hermoso (61' Ziolkowski); Rensch (21' Wesley), Bah (41' Pisilli), Pisilli (21' Cristante), Angelino (41' Rensch); Soulé (61' Dovbyk), Cherubini (21' Dybala); Dovbyk (41' Cherubini) . Allenatore: Gian Piero Gasperini.
Roma Primavera (4-5-1): De Marzi; Seck, Terlizzi, Basile, Lulli; Arduini, Maccaroni, Cama, Guaglialone, Arena; Corredera.
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