Roma, Arsenal in pressing per Diawara ma niente scambio con Torreira

L'Arsenal è molto interessato ad Amadou Diawara della Roma, che non viene considerato incedibile ma che ha un presso di almeno 25 milioni più bonus. Lui vorrebbe restare in Italia ma non esclude a priori l'ipotesi di vestire la maglia dei londinesi. Per ora però, la pista che porta a un possibile scambio con Torreira resta molto fredda, perché i giallorossi puntano ad incassare soldi e a fare una plusvalenza dal suo potenziale addio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.