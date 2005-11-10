Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dybala è titolare, Sarri sorprende con Elmas

Gasperini promuove ancora Lulli e schiera dal 1' Rodrigo Mora e non Soule. Fischio d'inizio allo stadio Olimpico alle 20:45.

Grande attesa all’Olimpico per la partita di stasera (ore 20:45) tra Roma e Atalanta. Sfida del cuore per Gasperini e confronto con sentori di derby capitolino vista la presenza di Sarri sull’altra panchina, è anche l’occasione per i giallorossi di approfittare del passo falso dell’Inter contro il Napoli e di riprendersi il primo posto in classifica, per ora in solitaria, scavalcando così il Como.

Le scelte di Gasperini e Sarri

C'è almeno una sorpresa per parte, alla lettura delle distinte. In casa giallorossa riecco Ndicka al centro della difesa dopo il forfait della scorsa, Gasperini insiste con Lulli a destra, mentre a sinistra va Wesley. Ce la fa Dybala nonostante le noie degli ultimi giorni e con lui c'è Rodrigo Mora e non Soule. In casa Atalanta la vera sorpresa è Elmas, che a sinistra vince il ballottaggio con Zalewski, Raspadori e il nuovo arrivato Rowe. A destra c'è Bellanova e non Zappacosta, a centrocampo a Pasalic viene preferito Samadzic. Per il resto ci sono più o meno tutti quelli attesi.

Di seguito le formazioni ufficiali.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Kone, Wesley; Dybala, Mora; Malen.

A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Castro, De Roon, Soule, Molina, Balerdi, Pisilli, Arena, Ghilardi.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Atalanta (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Koussounou, Scalvini, Kolasinac; Samardzic, Gaetano, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Elmas.

A disposizione: Pompei, Sportiello, Pasalic, Rowe, Raspadori, Kessie, Kristensen, Obric, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta, Krstovic.

Allenatore: Maurizio Sarri.