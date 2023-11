Roma, c'è attesa per i rinnovi di Tiago Pinto e Mourinho. I Friedkin vogliono di più

Mourinho e Tiago Pinto stanno attendendo un segnale da parte dei Friedkin per il rinnovo. A riportarlo è il quotidiano Il Tempo, che spiega come la proprietà voglia di più dalla Roma: settimo posto, è vero, ma a soli tre punti dalla Champions League - sempre che non spunti un altro posto per un’italiana in base al ranking di questa stagione - che è poi l’asticella che è stata posta dopo l’arrivo di Lukaku alla Roma.

A ottobre c’erano state cinque vittorie consecutive che avevano migliorato tutti gli indici del club giallorossi, ma nelle ultime quattro sfide ci sono state le sconfitte contro Slavia Praga e Inter, più il pareggio contro la Lazio, dove la Roma deve ringraziare Rui Patricio (e un palo) per avere portato a casa un punto. L’incertezza comunque rimane perché i Friedkin non si sbilanciano né con il tecnico né con il direttore sportivo.

Ferme le acque intorno al general manager, che non ha un’urgenza per il rinnovo, al netto della programmazione della prossima stagione. I fronti aperti attualmente sono il contratto di Bove e quello di Spinazzola, anche se per il secondo non c’è ancora un incontro programmato. La prima vive invece un momento di stallo, perché Bove chiede un aumento sensibile (vista la titolarità) e l’offerta ha altri valori rispetto a quelli richiesti. C’è comunque ottimismo.