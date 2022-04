Roma d'acciaio, il segreto è in difesa: solo 6 gol presi in 11 gare. Smalling re delle statistiche

Tra i segreti della Roma che da due mesi fa sempre risultato, c'è il fatto che ha subito appena 6 gol in 11 partite. Una media-gol per le reti subite di appena 0,55, esattamente la metà di quella stagionale di Mourinho, che invece si attesta a 1,17. Insomma, la Roma che vola in Conference e sogna anche di soffiare in extremis la Champions League alla Juventus nasce proprio qui - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e dal suo paladino difensivo che risponde al nome di Chris Smalling.

Muro inglese. Il difensore inglese è diventato quasi insuperabile, un muro, come dimostrano anche le statistiche. E' il giocatore che vince più duelli in assoluto in tutta la Serie A, esattamente il 77,39%, davanti alla coppia del Genoa formata da Frendrup (69,81%) e Ostigard (68,87%). Un dato importante, soprattutto se proiettato alla sfida di sabato prossimo a San Siro, contro l’Inter, dove probabilmente Smalling se la dovrà vedere da vicino con l’ex compagno di squadra Edin Dzeko.

Rinnovo. Ed è anche per questo - conclude La Gazzetta dello Sport - che la Roma sta ragionando sul rinnovo del contratto, con un accordo che va in scadenza a giugno del 2023. L’idea è di allungarlo di un anno, magari spalmando anche parte dell’ingaggio attuale (3,5 milioni di euro). Del resto, un muro così è meglio non farselo sfuggire.