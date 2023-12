Roma, dall'Inghilterra: Mourinho ha chiesto Chalobah, primo contatto col Chelsea

Una delle assolute priorità in casa Roma in vista del mercato di gennaio è l’acquisto di un difensore centrale che possa dare il cambio ai vari Llorente, Ndicka e Mancini, giocatori che nelle ultime settimane hanno dovuto fare gli straordinari visti i lunghi infortuni (ed i tempi di recupero incerti) di Smalling e Kumbulla.

Secondo il The Mirror uno dei primi nomi che José Mourinho ha chiesto a Tiago Pinto è quello di Trevoh Chalobah, centrale di proprietà del Chelsea seguito in passato con forza anche dall’Inter. In questo senso un primo contatto con richiesta di informazioni da parte dei giallorossi sarebbe già andato in scena, secondo quanto scritto dal tabloid britannico.

Difensore centrale classe ’99, dopo l’ottima scorsa stagione con 34 presenze complessive col Chelsea, quest’anno con l’arrivo di Mauricio Pochettino il giocatore non ha ancora visto il camp e proprio per questo motivo un suo addio a gennaio appare tutt’altro che complicato da immaginare.