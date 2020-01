© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ai microfoni di Dazn al termine dell'incontro contro il Torino. "Non è stata una questione di atteggiamento, la squadra ha fatto tante cose bene con tanti tiri in porta ma la palla oggi non è entrata. Non abbiamo fatto una grandissima partita ma abbiamo creato almeno tre nitide palle gol. Abbiamo avuto difficoltà nella fase di costruzione, devo dire che abbiamo iniziato la partita con tre occasioni in sette minuti. Se segnavamo la partita poteva cambiare, la squadra nel secondo tempo ha corretto qualcosa ma non è bastato. Oggi possiamo stare qui per altri novanta minuti ma la palla non entrerebbe comunque. Abbiamo avuto difficoltà lungo la corsia destra, il Torino attaccava nella zona di Florenzi principalmente nel primo tempo. Loro sono una squadra forte in contropiede, dovevamo essere più corti in alcuni momenti. Il problema non è stato fisico, abbiamo terminato la partita creando molto ma non è una questione di stanchezza perchè la squadra ha fatto bene".

C'è qualcosa di particolare che ti ha sorpreso?

"No, mi aspettavo una partita così con un Torino difensivo che aspettava il contropiede".

La prossima c'è la Juventus, come sta Zaniolo?

"Ancora non ho parlato con lui"