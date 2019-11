© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, a -1 dal Brescia, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche dei singoli. "Spinazzola e Florenzi? Vediamo domani. La mia decisione non cambia perché gioca in Nazionale o perché i giornali scrivono delle cose. Prendo le decisioni in base a ciò che penso io. Se domani per me deve giocare, lo farà. È un grande professionista. Spinazzola non è pronto, anche Mkhitaryan che si è allenato 3 giorni: saranno disponibili per la prossima partita. Pastore ha subito una contusione all'anca e oggi, con il medico, abbiamo deciso che non è utilizzabile. Non verrà convocato. Pellegrini può giocare".