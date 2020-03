Roma, Frattesi sotto osservazione. Il 30 giugno scade la clausola per il riacquisto

vedi letture

Con l'arrivo di Pasquale Marino l'Empoli è rinato. Un exploit, quello degli azzurri, che ha permesso al club toscano di tornare in zona playoff nel giro di poco più di un mese dopo che per tutta la prima parte di stagione era stato invischiato nelle pericolose posizioni a cavallo della zona playout.

Fra i tanti giocatori che il tecnico siciliano in panchina sono tornati ad esprimere gran parte del proprio potenziale c'è anche Davide Frattesi. Il centrocampista classe 1999 di proprietà del Sassuolo nelle ultime settimane si è riproposto ad alti livelli con continuità e aggiungendo anche qualche gol che non guasta.

Ad osservare la sua stagione al 'Castellani' in previsione futura non c'è solo il Sassuolo. A far compagnia ai neroverdi c'è, infatti, anche la Roma, società che cedette il cartellino di Frattesi al club emiliano nell'estate 2017. Il legame fra i giallorossi e il calciatore, però, non si è del tutto interrotto dato che la società capitolina si è riservata un diritto di riacquisto valido fino al 30 giugno prossimo ad una cifra già pattuita: 15 milioni di euro.

Toccherà dunque capire quale sarà la scelta della Roma sul giocatore. Tagliare definitivamente il cordone ombellicale oppure tentare di capire se dopo tre anni vissuti in maniera positiva in giro per l'Italia il ragazzo possa davvero essere utile alla causa giallorossa.