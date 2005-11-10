Roma, Gasperini e il mercato: "Mi auguro arrivi altro ma queste date sono una follia"

Intervenuto in conferenza dopo la vittoria contro il Lecce, il tecnico giallorosso annuncia che Koné non partirà: "Mai ricevute offerte ufficiali per lui".

Seconda vittoria consecutiva per la Roma, ancora per 4-0. Dopo la Fiorentina è il Lecce a cadere sotto i colpi della banda del Gasp, che manda un messaggio a tutto il campionato. Ora però spazio ancora al mercato, con le ultime ore che potrebbero regalare ancora qualche colpo nella Capitale, sponda giallorossa.

Gasperini si aspetta ancora qualcosa dal mercato

Riferendosi alla possibilità di avere altri colpo di mercato, Gasperini ha risposto così in conferenza stampa: "Me lo auguro, so che la società e il d.s. stanno facendo il massimo, chiaramente il tempo è poco. L'anomalia è sempre il mercato a campionato aperto, poi gli ultimi giorni tutti si affrettano. Continuo a sostenere che queste date di mercato siano una follia".

Koné tolto dal mercato: "Mai ricevute offerte per lui"

Il tecnico ha anche parlato del futuro di Manu Koné, blindandolo una volta per tutte: "Se ho il sentore che possa andarsene? Assolutamente no, è una cosa mediatica, non so nulla. So anche che la proprietà non è d'accordo a vendere, poi non so chi si è presentato. Non abbiamo mai ricevuto offerte ufficiali per lui".