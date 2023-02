Roma i tifosi respingono i giocatori che si stavano recando verso la Sud per scusarsi

Dopo la brutta eliminazione in Coppa Italia nel match contro la Cremonese, i giocatori della Roma sono andati sotto la Curva Sud per scusarsi con i propri tifosi, ma quest'ultimi, in forte subbuglio per la sconfitta, hanno allontanato e fischiato i calciatori. Successivamente, la Curva è tornata a intonare "Ale Roma Ale", per simboleggiare solo l'attaccamento alla maglia. A riportarlo è VoceGiallorossa.