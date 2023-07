Roma, il Fenerbahce pensa a Celik per la fascia destra: i giallorossi devono cedere a destra

Secondo quanto riportato dal portale turco TumSpor, il Fenerbahce di Edin Dzeko starebbe pensando a riportare in patria Zeki Celik. Il club di Istanbul, infatti, avrebbe chiesto alla Roma delle informazione sul suo numero 19, reduce da una prima stagione in Serie A senza acuti: 24 presenze e un assist il suo bottino, con tanto spazio ad inizio stagione e meno nel girone di ritorno.

Tre giocatori per una maglia, uno è di troppo

Kristensen, Celik e Karsdorp sono i tre giocatori che Mourinho ha a disposizione per la fascia destra. Difficilmente, però, tutti e tre resteranno nella Capitale al termine della sessione estiva di calciomercato. Kristensen è appena arrivato dal Leeds, per cui uno tra Celik e Karsdorp dovrà lasciare Roma.