© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il quotidiano Il Tempo fa il punto sul futuro di Daniele De Rossi, capitano della Roma col contratto in scadenza a giugno. La società ed il giocatore ancora non hanno definito i termini della trattativa, si legge, ma l'idea di De Rossi è quella di fare chiarezza nei prossimi giorni, di certo prima dell'ultima sfida di campionato col Parma. Questo perché il giocatore, nel caso in cui dovesse consumarsi l'addio, vorrebbe salutare nel giusto modo compagni e tifosi giallorossi.