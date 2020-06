Roma, il rinnovo congelato di Pellegrini che ha attirato l'interesse dell'Inter

vedi letture

Lorenzo Pellegrini non ha ancora rinnovato il contratto e pur mantenendo in cima ai propri pensieri la Roma e la permanenza in giallorosso, resta uno dei meno pagati tra i titolari e forse anche dell'intera rosa. Tra l'altro, il rinnovo "congelato" doveva servire anche per togliere la clausola da 30 milioni (pagabile in due tranche) presente nell'accordo attuale e che ha attirato le attenzioni di PSG, Borussia Dortmund e anche dell'Inter. Pallotta non si è espresso in merito e le parole di Petrachi rilasciate nei giorni scorsi hanno messo altri dubbi in merito al futuro del calciatore. A riportarlo è l'edizione romanda del Corriere della Sera.