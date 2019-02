© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Edin Dzeko si è ripreso la Roma con cinque gol segnati nel 2019 e con prestazioni ogni giorno più convincenti. Il Corriere dello Sport riporta però come il silenzio sull'eventuale rinnovo del contratto, agiti e non poco i pensieri del calciatore bosniaco. L'attaccante è in scadenza nel 2020, ma nessuno lo ha convocato in sede per discutere il prolungamento. Pallotta bloccò tutto in tempi non sospetti e adesso è comunque tutto rinviato alla fine della stagione, quando tante cose potrebbero cambiare. Anche la panchina e la direzione sportiva.