Roma, il sintetico di Bodo preoccupa lo staff medico: Smalling può andare in panchina

Josè Mourinho sta valutando insieme al proprio staff la possibilità o meno di schierare titolare Chris Smalling nella partita di questa sera contro il Bodo/Glimt ai quarti d'andata di Conference League. Non tanto per le condizioni dell'inglese che al momento sono ottime, ma per evitare il rischio di infortunio causato dal campo sintetico dei norvegesi. Le sollecitazioni muscolari sono differenti tra il campo in erba e quello sintetico e ogni atleta risponde diversamente con rischi più o meno alti di infortuni anche a livello articolare. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.