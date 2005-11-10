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Fiorentina, Mastantuono: "Fiducia in Grosso. Europa? Non è il momento di parlarne"

Fiorentina, Mastantuono: "Fiducia in Grosso. Europa? Non è il momento di parlarne" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 08:53Serie A

Il fantasista della Fiorentina Franco Mastantuono si è raccontato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Quando mi hanno chiamato da Firenze ho pensato alla Serie A, un campionato competitivo che mi attrae da sempre, all'importanza del club e ai tanti argentini che qui hanno fatto la storia: tutti mi hanno parlato benissimo di Firenze. Mi aspetto di giocare con continuità, crescere e aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi. Possiamo ambire all'Europa? Non è il momento di parlarne ma conosciamo il nostro valore, siamo giovani e con grande qualità. La squadra è forte e sappiamo che lavorando e migliorando ogni giorno possiamo toglierci delle soddisfazioni. De Gea e gli altri ci mettono l'esperienza, noi abbiamo entusiasmo e fame".

Il giocatore arriva in viola nonostante l'assenza delle coppe europee: "L'Europa non era una discriminante, ho dato priorità alle prospettive. La Fiorentina punta sui giovani e sulla qualità, è il posto migliore dove poter esprimere la mia idea di calcio".

Il campionato non è partito bene con le sconfitte contro Roma e Frosinone: "Abbiamo tanti giocatori nuovi e dobbiamo trovare gli equilibri. lo però ho molta fiducia, nella squadra e in Grosso. Ho scelto la Fiorentina anche per lui: quando mi ha chiamato ho capito che il suo progetto era perfetto per me".

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