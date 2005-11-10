Fiorentina, Pellegrino: "Crespo, Batistuta e Torres gli idoli. Daremo tutto, ve lo assicuro"

Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha ripercorso le tappe dell'interessamento dei viola sottolineando come ci fossero state proposte dall'estero: "Qualche chiamata c’è stata, ma per me, alla mia età, penso sia giusta la Serie A. Qui posso migliorare tanto. Nella vita bisogna sempre ponderare bene ogni decisione, sapevo che mi volevano dall’inizio dell’estate, ho fatto tutta la preparazione con il Parma, poi ho scelto la soluzione migliore per me, penso sia normale a venticinque anni".

Parlando di Fabio Grosso ha proseguito: "Bene, è un allenatore giovane, con tante idee, molto vivo. Penso che sia l’uomo giusto per noi, fa crescere i calciatori a livello individuale e poi lavora sul collettivo. Un messaggio per i tifosi? Li ringrazio per la festa molto bella che hanno fatto per i cento anni. Noi tutti siamo molto dispiaciuti, si meritavano una gioia. Ma sono sicuro che ribalteremo questa situazione, loro continueranno a spingere. Daremo tutto, ve lo assicuro".

Sul suo idolo, prosegue: "Crespo, Batistuta e, ad un certo punto della mia infanzia, Fernando Torres. Per quanto riguarda il numero di gol in campionato, infine, la punta della formazione allenata da Grosso taglia corto: "Più dell’anno scorso".