Roma, Karsdorp potrebbe finire in Premier: poco percorribile la pista West Ham

Possibili cessioni in casa Roma. Fra i giocatori che potrebbero salutare la capitale ci sarebbe Rick Karsdorp. Il terzino giallorosso, riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, è stato accostato in Inghilterra al West Ham nell’operazione che potrebbe portare alla corte di Mourinho Scamacca. Destinazione poco credibile visto che Tiago Pinto punta a prendere l’attaccante in prestito, al massimo aggiungendo un’opzione sul riscatto.