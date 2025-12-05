"Ma se le tira tutte in parcheggio...": Van der Gijp e la scoperta di Dumfries in Olanda

L'ex attaccante del PSV Eindhoven, René van der Gijp, nel corso del suo intervento al podcast "KieftJansenEgmondGijp" ha parlato dell'esterno dell'Inter, Denzel Dumfries.

Simpatico l'aneddoto nel quale racconta di aver adocchiato da tempo il giocatore nerazzurro, intravedendone il grande talento ai tempi in cui giocava in Olanda, salvo doversi scontrare con lo scetticismo del figlio. L'episodio risale al 2017, quando Rick Karsdorp ha lasciato il PSV per firmare con la Roma: "A un certo punto mio figlio mi ha detto: papà, Rick Karsdorp è andato via dal Feyenoord, e adesso? E io gli ho detto: "Dovreste prendere Dumfries dello Sparta Rotterdam". Mio figlio allora ha detto: 'Papà, ora non ti prenderò mai più sul serio. Lui (Dumfries) tira ogni pallone nel parcheggio".

Pur conoscendone gli aspetti da limare nella tecnica, van der Gijp spiega cosa intravide in lui già allora: "Si capiva che con il tempo potesse migliorare molto. Ed era davvero fastidioso giocare contro di lui. È una persona che si allena sempre, che migliora. Ho detto a mio figlio: 'Forse un giorno ti farà ricredere'".