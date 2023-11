Roma, l'abisso tra Mourinho e i Friedkin: la richiesta (inevasa) del tecnico dopo Budapest

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione di casa Roma ripartendo dalle parole di ieri del suo allenatore Jose Mourinho, all'interno di una conferenza stampa che più che tale è stata occasione per lo Special One di riservare punture sparse in giro, specialmente in direzione Lega Serie A. Un passaggio, in particolare, è sembrato prendersela con i suoi vertici societari: "Il nostro club non tira fuori queste cose (problemi di calendario e rapporti con Lega Serie A, ndr), non ne parla neanche a livello istituzionale, quindi sono sempre io a tirarle fuori anche se non dovrei".

L'abisso tra l'allenatore della Roma e la sua proprietà si allarga, il rapporto è attualmente ai minimi storici, scrive il quotidiano: già dopo la finale di Europa League persa a Budapest, con polemiche sull'arbitraggio dell'inglese Taylor, Mourinho aveva chiesto una figura dirigenziale che potesse aiutare a sostenere la linea dirigenziale, ma la domanda è rimasta inascoltata e non gli è stata concessa.