Roma, Lukaku: "Siamo vicini alla posizione di classifica dove vogliamo essere"

Dopo la vittoria contro il Napoli, gara nella quale ha siglato il gol del definitivo 2-0, l'attaccante della Roma, Romelu Lukaku, ha parlato ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Queste le sue parole: "Per noi è una vittoria veramente importante, perché se vediamo la situazione siamo vicini alla posizione di classifica dove vogliamo essere. Dobbiamo guardare le squadre che abbiamo davanti e provare a vincere tutte le partite".

E ancora: "Abbiamo tanti ragazzi con una personalità forte, siamo tutti sulla stessa linea e vogliamo fare il meglio per la Roma. Penso che nella sfida contro il Napoli lo abbiamo dimostrato, Non dobbiamo mai essere tranquilli, dobbiamo essere sempre sul pezzo. Questo è importante nel calcio. Sono stato in situazioni nella mia carriera dove la squadra stava bene ma i risultati non sono arrivati".