Roma, Lulli e il primo gol a 19 anni: "Un sogno che si realizza. Qui mi mettono a mio agio"

Emanuele Lulli ha calato il 2-0 finale della Roma sul Genoa questa sera all'Olimpico, con il suo primo gol in carriera da professionista e con la maglia giallorossa indosso: "Sono felicissimo, è un grande sogno che si realizza", ha esordito ai microfoni di Sky Sport. "Devo continuare a lavorare come sto facendo, ma sono molto contento e dobbiamo pensare alle prossime partite. Concentrati, come abbiamo fatto oggi".

Poi ha proseguito: "La mia maturità? Loro sono un gruppo che mi mette a mio agio, mi incitano a far vedere le mie qualità. Il dribbling e l'uno contro uno è quello che devo fare e mi sento di fare. Non in tutte le partite mi riescono le cose, ma devo affrontare tutte le partite senza paura".