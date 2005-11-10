Emanuele Lulli allunga sul compagno di squadra Leonardo Balerdi e si mantiene miglior difensore della Serie A in solitaria. Torna in classifica Jacobo Ramon, direttamente al terzo posto e anche Gila è fra le new entry. Scende di una posizione Nuno Tavares. Escono Hermoso e Carlos Augusto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.

1. Emanuele Lulli (Roma) 6.71 (7)

2. Leonardo Balerdi (Roma) 6.56 (8)

3. Jacobo Ramón (Como) 6.50 (12)

4. Nuno Tavares (Lazio) 6.50 (10)

5. Mario Gila (Milan) 6.50 (10)