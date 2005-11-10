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Serie A, i migliori 5 difensori dopo 12 giornate: torna Jacobo Ramon. Gila è la novitàFocus TMW
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 14:30Serie A
autore Gaetano Mocciaro
24.11.2026 14:30Serie A
Il difensore del Milan balza al quinto posto nella classifica di rendimento secondo le medie di Tuttomercatoweb. Il comasco rientra direttamente sul podio
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Emanuele Lulli allunga sul compagno di squadra Leonardo Balerdi e si mantiene miglior difensore della Serie A in solitaria. Torna in classifica Jacobo Ramon, direttamente al terzo posto e anche Gila è fra le new entry. Scende di una posizione Nuno Tavares. Escono Hermoso e Carlos Augusto. Tra parentesi le partite a voto di ognuno, ricordiamo che in questa graduatoria entrano solamente coloro che ne hanno giocato almeno la metà.
1. Emanuele Lulli (Roma) 6.71 (7)
2. Leonardo Balerdi (Roma) 6.56 (8)
3. Jacobo Ramón (Como) 6.50 (12)
4. Nuno Tavares (Lazio) 6.50 (10)
5. Mario Gila (Milan) 6.50 (10)
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