Roma, Mourinho: "Arriverà un difensore? Non lo so... Contento della crescita di N'Dicka"

vedi letture

José Mourinho, tecnico della Roma, commenta ai microfoni di DAZN la sconfitta di misura nella sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus: "Sono molto contento dell'evoluzione di N'Dicka e Cristante. La crescita di questi ragazzi è un motivo di orgoglio per me, come Bove che gioca in uno stadio come questo con tanta personalità. Il risultato potevo essere diverso, ce lo meritavamo però complimenti a loro".

Arriverà un difensore centrale?

"Non lo so, in questo momento penso già alla prossima partita contro la Cremonese con i ragazzi che abbiamo a nostra disposizione perché vogliamo vincere".

La Champions League è il buon proposito per il 2024?

"Il buon proposito è essere felice e fare felici gli altri. Se ci arriviamo sarebbe qualcosa di fantastico viste le nostre limitazioni. Sogniamo e lavoriamo tanto per cercare di farlo".