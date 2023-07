Roma, obiettivo Renato Sanches per il centrocampo: da sciogliere il nodo legato alla formula

vedi letture

La Roma insiste per Renato Sanches. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è da tempo nel mirino della società giallorossa che vorrebbe regalare a José Mourinho un innesto di valore e di qualità. Il giocatore per il momento è ai margini della rosa rossoblu e si sta allenando a parte. Con ogni probabilità quindi il portoghese lascerà la Francia nelle prossime settimane in questa sessione estiva di calciomercato.

Nodo formula

Al momento a rallentare il tutto, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, è il nodo legato alla formula d'acquisto del giocatore. Tiago Pinto vorrebbe il prestito per il transalpini non ci sentirebbero da questo punto di vista. Il PSG infatti vorrebbe cederlo a titolo definitivo per una cifra vicina alla ventina di milioni di euro.