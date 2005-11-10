Roma, occhi su Engels del Celtic: ma il Crystal Palace è in vantaggio

La Roma continua a muoversi sul mercato alla ricerca dei profili giusti per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Tra i nomi finiti nel mirino del club giallorosso c'è quello di Arne Engels, centrocampista belga classe 2003 reduce da un'annata molto positiva con la maglia del Celtic.

Secondo quanto riportato da Team Talk, la concorrenza per il giocatore è però particolarmente folta. Oltre all'interesse già emerso nelle scorse settimane da parte di Napoli e Milan, sulle tracce del giovane centrocampista ci sarebbero anche Borussia Dortmund e Lipsia. Al momento, tuttavia, il club che sembra aver mosso i passi più concreti è il Crystal Palace.

La società inglese sarebbe infatti pronta a presentare una prima offerta ufficiale per Engels, mentre il Celtic continua a valutare il futuro del proprio talento. Già durante il mercato invernale il club scozzese aveva respinto un assalto proveniente dalla Premier League, quello del Nottingham Forest.

La valutazione del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di sterline, cifra giustificata anche dai numeri fatti registrare nell'ultima stagione. Con il Celtic, Engels ha collezionato 46 presenze complessive, mettendo a segno 7 reti e servendo 8 assist, contribuendo in maniera significativa alla conquista della Scottish Premiership.