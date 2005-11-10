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Roma contro Percassi jr: "Inaccettabile, segnalato alla giustizia sportiva. D'Amico corretto"

Roma contro Percassi jr: "Inaccettabile, segnalato alla giustizia sportiva. D'Amico corretto" TUTTOmercatoWEB
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 15:14Serie A

Ieri sera dopo la partita Luca Percassi, amministratore delegato e vicepresidente dell'Atalanta, ha espresso tutta la sua rabbia nei confronti dell'ex dirigente nerazzurro Tony D'Amico, oggi alla Roma, con tanto di insulti nel post-partita e anche un inseguimento fino al parcheggio di fronte alla Tribuna Tevere dell'Olimpico.

Il comunicato giallorosso

Arriva a sostegno di D'Amico un comunicato ufficiale del suo club: "AS Roma esprime pieno sostegno al Direttore Sportivo Tony D’Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara contro l’Atalanta. Il Club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall’Amministratore Delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, nei confronti di un proprio dirigente e sottolinea la correttezza dimostrata da D’Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. AS Roma sottoporrà l’accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva per le opportune valutazioni".

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