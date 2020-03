Roma, Raiola al lavoro per Mkhitaryan: rinnovo con l'Arsenal, poi altro prestito oneroso

vedi letture

La Roma vorrebbe contare su Henrikh Mkhitaryan anche nella prossima stagione ma sembra improbabile che i giallorossi possano acquistarlo a titolo definitivo dall'Arsenal, che valuta il giocatore 25 milioni di euro. Troppi per un trentunenne in scadenza nel 2021, e allora ecco che Mino Raiola, agente dell'armeno, potrebbe chiedere il rinnovo ai Gunners per poi poterlo portare un'altra volta in prestito oneroso nella Capitale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.