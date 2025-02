Roma, Ranieri: "Gol bellissimo, dovevamo chiuderla. Dybala? Sta bene, giovedì gioca"

Il tecnico della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo esterno per 0-1 sul campo del Parma.

Soddisfatto dalle risposte della squadra?

"Soddisfatto, sapevo che qui sarebbe stato difficile. Abbiamo fatto un gol bellissimo e poi dovevamo chiudere la partita. Siamo andati vicini e non ci siamo riusciti, ma sono contento. Altri 3 punti: quello che ci vuole".

Soulé, oltre al gol, si è sacrificato molto.

"Credo molto in lui, non è facile essere alla Roma. Si sta applicando tantissimo e deve stare tranquillo: la Roma del futuro è sua".

Sulle recenti proteste?

"Loro lo sanno che a me, anche se è dura dirlo oggi, non piace protestare con l'arbitro. Fa parte del gioco, sbaglio io come loro. L'errore si capisce, bisogna avere personalità per allenare a questi livelli".

Cosa pensi dei nuovi?

"Sono convinto che ci daranno una mano. Speriamo di andare avanti in Europa, anche se non sarà facile: devo fare delle rotazioni e stanno andando bene".

Cosa ha avuto Mancini?

"Ha preso una gran botta sulla caviglia, mi ha detto che era meglio non rischiare. Paulo sta bene, giovedì gioca e stasera non l'ho voluto rischiare. Ha preso una bella botta al ginocchio, ma non c'è stato interessamento del collaterale né altre complicazioni".

Hummels tornerà in campo giovedì?

"Molto probabilmente, si sta allenando e mi sembra che abbia recuperato".