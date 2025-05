Ufficiale AlbinoLeffe, Lopez rinnova fino al 2026: “Qui tutto ciò che serve per allenare al meglio”

Dopo una grande stagione chiusa al quarto posto nel Girone A di Serie C, l’AlbinoLeffe ha annunciato il rinnovo fino al 2026 del tecnico Giovanni Lopez. Di seguito riportiamo il comunicato ufficiale del club e le dichiarazioni inerenti dello stesso allenatore:

U.C. AlbinoLeffe è lieta di annunciare la prosecuzione del rapporto contrattuale con mister Giovanni Lopez, Responsabile della Prima Squadra, sino al 30 giugno 2026.

Il tecnico nativo di Roma, coadiuvato dal vice allenatore Simone Arceci, che ha contestualmente rinnovato sino al 2026, sarà dunque alla guida della compagine seriana, nella Stagione 2025/26, per la terza annata consecutiva.



Questo rinnovo è fonte di soddifsazione, perché vi sarà la possibilità di dare ulteriore continuità a quanto costruito assieme allo staff, passo dopo passo, in questo biennio. Sin dai primi giorni a Zanica, ormai due estati or sono, ci siamo resi conto di come AlbinoLeffe sia una realtà ideale per fare calcio: la società, in tutte le sue componenti, può vantare serietà e competenza, il centro sportivo, in ognuna delle sue strutture, è magnifico e soprattutto funzionale. Insomma, qui c'è tutto ciò che serve per allenare al meglio".

"Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente, Gianfranco Andreoletti, per la fiducia dimostratami con questa conferma, oltremodo gradita e mai scontata nel nostro mondo. Il DS Antonio Obbedio per aver puntato su di me ancora una volta e i nostri giocatori, che in questi mesi sono stati i veri grandi protagonisti della splendida cavalcata in grado di condurci, al termine della regular season, sino alla quarta posizione".

"Un traguardo, raggiunto attraverso lavoro e definizione di una forte identità tecnico-tattica, che ci ha aperto le porte dei play-off. Un appuntamento importante, nel corso del quale vogliamo continuare sulla strada tracciata, in termini di prestazioni e risultati, in questi mesi. Siamo consapevoli di aver ancora margini di miglioramento, ma al tempo stesso di non poter sbagliare nulla, soprattutto nel primo turno, che si disputa su gara secca.

Anche se avremo due risultati su tre e soprattutto la spinta del nostro pubblico, che si sta dimostrando, settimana dopo settimana, sempre più appassionato e determinante: il boato sul gol di Baroni è stato da brividi. Trovo sia splendido vedere il popolo bluceleste così coinvolto: non vedo l'ora di vivere altre serate speciali assieme ai nostri sostenitori".