Roma, Saelemaekers: "Contento di essere tornato, sono stati due mesi molto duri per me"

Alexis Saelemaekers, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara contro il Tottenham: "Sono molto contento, sono stati due mesi molto duri per me. Ho lavorato tanto sul dolore, oggi sono tornato in campo e abbiamo visto una Roma bellissima. Sono contento".

L'entrata di Bentancur?

"Una botta forte, ma nel calcio è così: quando rientri prendi sempre un colpo dove ti sei infortunato. Vuol dire che la caviglia sta bene, sono contento anche di questo".

Che Roma hai ritrovato?

"La Roma è sempre stata la stessa, avevamo la voglia di migliorare anche se le cose non sono andate come volevamo. Questa partita è molto importante per il nostro futuro, dobbiamo andare avanti così".