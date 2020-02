© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivato in prestito a Roma la scorsa estate Henrikh Mkhitarian finora non ha reso secondo le attese. Rallentato anche da qualche infortunio il giocatore armeno ha avuto un rendimento al di sotto di quanto la società giallorossa si attendeva e ad oggi il suo riscatto dall'Arsenal è da considerarsi in dubbio.

Niente, però, è ancora definito. Stando a quanto riportato dal The Sun quest'oggi, infatti, la Roma è pronta ad acquistare il cartellino dell'ex United ma non alla cifra oggi richiesta dai Gunners che si aggira sui 20 milioni di euro. A tal proposito si apprende anche che il club capitolino nelle scorse settimane avrebbe già presentato una proposta per il riscatto di Mkhitarian a 10 milioni di euro rispedita al mittente.