Roma, sondaggi dalla Premier League per Wesley: no categorico dei giallorossi

La Roma non ha alcuna intenzione di rinunciare a Wesley. L'esterno brasiliano è considerato uno degli elementi più importanti della rosa giallorossa e il club continua a puntare su di lui sia in ottica presente che futura. Nonostante le numerose attenzioni ricevute dall'estero, la dirigenza non sembra disposta a prendere in considerazione una sua partenza durante questa sessione di mercato, convinta che il giocatore possa rappresentare un punto di riferimento nel nuovo corso tecnico.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane sarebbero arrivate alcune manifestazioni d'interesse dalla Premier League, ma la risposta della società capitolina sarebbe stata immediata. Le offerte ricevute non hanno infatti modificato la posizione del club, deciso a trattenere il calciatore a Trigoria.