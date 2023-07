Roma, una clausola può sbloccare l'arrivo di Sabitzer. L'austriaco vuole lasciare il Bayern

La Roma continua ad inseguire una mezzala di alto livello per completare il centrocampo da consegnare a Mourinho e il nome di Marcel Sabitzer del Bayern Monaco resta il più vicino, oltre che il preferito. Anche in questo caso, per via dei paletti imposti dal “settlement agreement” sottoscritto con la UEFA, i primi sondaggi vengono fatti solo con la formula del prestito, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

Il giocatore austriaco, reduce da due stagioni poco brillanti sia in terra bavarese che in prestito al Manchester United, ha aperto con entusiasmo alla prospettiva di un trasferimento in Italia. Possibile che, inserendo una clausola di riscatto obbligatorio in caso di qualificazione dei giallorossi in Champions, la trattativa possa decollare, anche perché Sabitzer non vorrebbe un nuovo ritorno alla base.