Roma, Zalewski: "Il rigore decisivo? Sapevo cosa fare. Non dobbiamo fermarci qui"

L'esterno della Roma Nicola Zalewski ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo ai rigori contro il Feyenoord, nel match valido per il ritorno dei playoff di Europa League.

Cosa hai pensato sul rigore?

"I pensieri sono stati un po', ma l'importante è che fossi tranquillo su dove batterlo. Sapevo che dovevo scegliere un angolo e andare forte, il loro portiere spinge però basso. Ho alzato un pochino ed è andata bene".

Sei entrato bene.

"Bene è un parolone. Ho cercato di dare il meglio, qualche scelta l'ho sbagliata. L'importante è che è andata bene questa partita, non fermarci qui e continuare il nostro percorso".

Fino a dove?

"Più lontano possibile, come sempre".

Come ti stai trovando in posizione più avanzata?

"Quando un allenatore cambia, non c'è tempo da perdere. Se ti manda in campo, devi essere concreto e questo ultimamente mi sta un po' mancando. Sono sereno, il mister mi dà fiducia come i compagni".