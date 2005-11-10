Romero: "Era il momento di arrivare in Europa. Agevolato dai tanti argentini al Parma"
Gaetano Mocciaro
David Romero, attaccante del Parma, ha parlato ai microfoni di DSports Radio, raccontando le sue prime sensazioni dal suo arrivo in Italia:
"Credevo fosse il momento di arrivare in Europa, ho l'età giusta: quando è arrivata la notizia del Parma non ho avuto dubbi nel venire qui. Con il Talleres non ho potuto avere continuità, sono stato infortunato e c'erano attaccanti molto buoni come Girotti o Santos. Poi ho avuto la possibilità di andare in Cile per fare minutaggio ed è andata bene. E poi c'è stata l'opportunità del Tigre dove ho continuato a giocare e a fare bene".
Il suo punto di vista sulla Serie A
"La Serie A è un campionato molto potente dal punto di vista fisico, anche se è vero che c'è più spazio. Al Parma ci sono molti argetini e questo ha facilitato molto il mio inserimento. Ci sono squadre come Inter e Roma che sono partite molto bene: possono andare sotto di due reti ma in un attimo sono in grado di pareggiare. Ci sono argentini forti in varie squadre che stanno facendo bene, come Nico Paz e Lautaro Martinez. Io lavoro sperando un giorno di poter arrivare alla Nazionale: per condizioni potrei essere adatto, ma ci sono alcuni aspetti da migliorare".