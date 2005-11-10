Parma, per Romero subito visita in ospedale: in corso lastra alla spalla contusa
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Simone Lorini
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Oggi alle 20:45Serie A
autore Simone Lorini
07.11.2026 20:45Serie A
L'attaccante argentino subito in ospedale per chiarire le condizioni della sua spalla infortunata
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Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di David Romero, costretto alla sostituzione a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Bologna. L'attaccante del Parma, fa sapere ParmaLive.com, è già in ospedale per essere sottoposto a delle lastre alla spalla destra: è stato proprio questo il motivo della sua uscita dal campo. Dopo un contrasto duro con Casale, Romero è caduto proprio sulla spalla e ha chiesto immediatamente il cambio. Si attendono nuovi aggiornamenti circa le sue condizioni.
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