Parma, per Romero subito visita in ospedale: in corso lastra alla spalla contusa

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni di David Romero, costretto alla sostituzione a pochi minuti dall'inizio della sfida contro il Bologna. L'attaccante del Parma, fa sapere ParmaLive.com, è già in ospedale per essere sottoposto a delle lastre alla spalla destra: è stato proprio questo il motivo della sua uscita dal campo. Dopo un contrasto duro con Casale, Romero è caduto proprio sulla spalla e ha chiesto immediatamente il cambio. Si attendono nuovi aggiornamenti circa le sue condizioni.